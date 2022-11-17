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حوادث

العـدول غاضبـون

منذ 45 ثانية
انتقدوا احتكار العمل التوثيقي ضدا على المنظومة المعتمدة لم يتقبل العدول الخرجات والبلاغات الصادرة عن بعض المكاتب الجهوية للموثقين ورئاسة مجلسهم، إذ اعتبروا أن لا محل لها من الإعراب، “على اعتبار أن تمكين العدول من حق إيداع أموال المتعاقدين، الذين يختارون توثيق معاملاتهم بواسطة العدول، ولدى الجهاتأكمل القراءة »

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منذ 45 ثانية


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