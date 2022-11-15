اذاعة وتلفزيون
“ستارلايت” على “دوزيم”
يلتقي مشاهدو القناة الثانية، اليوم (الثلاثاء)، على الساعة التاسعة وخمس وعشرين دقيقة، مع حلقة جديدة من برنامج اختيار المواهب الغنائية “ستار لايت». ويؤدي المشاركون ضمن البرنامج قطعا غنائية بأنماط موسيقية متنوعة مغربية وعربية وأجنبية أمام لجنة تحكيم تضم في عضويتها لطيفة رأفت، وأسماء لمنور ونعمان لحلو والدوزيأكمل القراءة »
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