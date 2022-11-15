الرياضة
الوداد 62 عالميا
تصدر الوداد ترتيب الأندية الوطنية قاريا وعالميا، لأحسن الأندية في 2022. وحسب الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، احتل الوداد المركز الثاني قاريا، و62 عالميا خلف الأهلي، فيما جاء نهضة بركان في المركز الثامن قاريا و127 عالميا، والرجاء في المركز التاسع قاريا و133 عالميا. من ناحية ثانية، تلقى الدولي الجزائريأكمل القراءة »
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