الصباح الفني
”عرس الصحراء” يحط الرحال بالجنوب
النقابة المهنية المغربية لمبدعي الأغنية تنفتح على المكون الحساني بالعيون والداخلة تستعد النقابة المهنية لمبدعي الأغنية المغربية، لتنظيم الدورة الأولى لمهرجان “عرس الصحراء” الذي تحتضنه مدينتا العيون والداخلة، على مرحلتين، نهاية نونبر الجاري ومطلع دجنبر المقبل. واختارت النقابة التي تنظم هذه التظاهرة بشراكة مع وزارة الشبابأكمل القراءة »
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