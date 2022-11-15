fbpx
الصباح الفني

‭”‬عرس‭ ‬الصحراء‭” ‬يحط‭ ‬الرحال‭ ‬بالجنوب

منذ 52 ثانية
ملصق‭ ‬التظاهرة‭        (‬خاص‭)‬
النقابة‭ ‬المهنية‭ ‬المغربية‭ ‬لمبدعي‭ ‬الأغنية‭ ‬تنفتح‭ ‬على‭ ‬المكون‭ ‬الحساني‭ ‬بالعيون‭ ‬والداخلة تستعد‭ ‬النقابة‭ ‬المهنية‭ ‬لمبدعي‭ ‬الأغنية‭ ‬المغربية،‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدورة‭ ‬الأولى‭ ‬لمهرجان‭ “‬عرس‭ ‬الصحراء‭” ‬الذي‭ ‬تحتضنه‭ ‬مدينتا‭ ‬العيون‭ ‬والداخلة،‭ ‬على‭ ‬مرحلتين،‭ ‬نهاية‭ ‬نونبر‭ ‬الجاري‭ ‬ومطلع‭ ‬دجنبر‭ ‬المقبل‭.‬ ‭ ‬واختارت‭ ‬النقابة‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬هذه‭ ‬التظاهرة‭ ‬بشراكة‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 52 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى