الرياضة
المحكمة تفتح ملف حجي ووحيد
فتحت المحكمة الزجرية الابتدائية بمراكش، ملف الناخب الوطني السابق وحيد خاليلوزيتش، ومساعده مصطفى حجي. وقررت المحكمة ذاتها تأجيل النظر في الملف إلى غاية 29 دجنبر المقبل، بغية إعداد الدفاع. وحسب معلومات “الصباح”، فإن الجلسة شهدت غياب خاليلوزيتش. ولجأ حجي للقضاء لمتابعة خاليلوزيتش بعد أن تعرض للإساءة، حسبأكمل القراءة »
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