الرياضة
أزمة بالقنيطرة بسبب ملعب الصويري
«الكاك» يدعي ملكيته والمجلس البلدي يدخل على الخط وفرق تستغيث تسبب ملعب الصويري في أزمة حقيقية بين النادي القنيطري وبعض الأندية المحلية، المنتمية إلى قسم الهواة وعصبة الغرب، حول من له أحقية الاستفادة منه. ووجدت أندية نفسها مبعدة من خوض التداريب على أرضية الملعب، رغم توفرها علىأكمل القراءة »
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