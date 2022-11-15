الرياضة
إناث الجيش يدخلن التاريخ
أصبحن أول فريق عربي ومغربي يتوج بعصبة الأبطال الإفريقية حقق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية إنجازا تاريخيا، بعد أن أصبح أول فريق يتوج بعصبة الأبطال الإفريقية، بفوزه على ماميلودي صان داونز الجنوب إفريقي بأربعة أهداف لصفر، في المباراة التي جمعتهما، مساء أول أمس (الأحد) بمركب الأمير مولايأكمل القراءة »
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