الرياضة
صدمة بعد إصابة حارث
اللاعب يغيب عن المونديال واستقبال الأبطال للأسود بالدوحة تلقى المنتخب الوطني صدمة، بعد إصابة أمين حارث، المحترف بمارسيليا، خلال مباراة فريقه أمام موناكو، أول أمس (الأحد)، لحساب الجولة 15 من منافسات الدوري الفرنسي. وتعرض حارث لإصابة قوية في الركبة لدى اصطدامه بالمدافع أكسيل ديساسي في الدقيقة 58،أكمل القراءة »
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