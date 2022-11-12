مجتمع
محطات غاضبة على شركات المحروقات
وجد أرباب ومسيرو محطات الوقود أنفسهم ضحية شركات المحروقات، التي رفعت الأسعار، وتركت مهنيي المحطات في مواجهة مباشرة مع المواطنين الغاضبين، لكن ما أصبح يؤرق بالهم، هو فخ رقم المعاملات، الذي سقطوا فيه بسبب ارتفاع الأسعار، والذي على أساسه يتم احتساب الحد الأدنى للضريبة، في حين أنأكمل القراءة »
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