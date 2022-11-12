حوادث
قاصرون في جرائم قتل
وجدوا أنفسهم مجرمين بالصدفة دون نية أو سبق إصرار أوترصد أعادت إلى الأذهان واقعة تورط فتاة قاصر في جريمة قتل طالب، كانت طنجة مسرحا لها، جرائم مماثلة، أبطالها قاصرون، وجدوا أنفسهم صدفة أمام متابعة بجناية القتل العمد، دون أن يكون لهم سبق إصرار أو ترصد، وأغلب تلكأكمل القراءة »
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