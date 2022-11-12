حوار
أبي حصيرة: الأهم توحيد المشترك فينا
عضو فرقة “هابيوت” الإسرائيلية قال إنها تقدم موسيقى عابرة للأزمان في أنغامهم أشياء كثيرة من روح الانتماء والارتباط بالجذور. وفي إطلالتهم بأزيائهم التقليدية البسيطة، وهم يرفقون أداءهم الجماعي بالتصفيق الإيقاعي الموزون، إحالة على أساليب الأداء التقليدي كما كانت في مغرب كاد أن ينقرض ويطويه النسيان، قبل أنأكمل القراءة »
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