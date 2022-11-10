الركراكي: المنتخب الوطني لديه طموحات كبيرة في كأس العالم

أكد الناخب الوطني وليد الركراكي ، اليوم الخميس ، أن النخبة الوطنية لديها طموحات كبيرة خلال مشاركتها في كأس العالم قطر 2022.

وأضاف الركراكي ، في كلمة مقتضبة بمناسبة إعلانه عن اللائحة النهائية التي ستشارك في مونديال قطر مابين 20 نونبر الجاري و18 دجنبر المقبل ، أن العناصر الوطنية تطمح إلى تحقيق الشيء الكثير في المونديال .

وتابع الركراكي أنه “تم العمل بشكل مكثف مع طاقم المنتخب على هذه اللائحة التي تعد الأفضل للدفاع عن الألوان الوطنية في العرس الكروي العالمي”، مضيفا أنه ” تم إتخاذ قرارات مهمة”.

وأشار المدرب الوطني إلى وجود لائحة تضم لاعبين احتياطيين في حالة الإصابات المحتملة ضمن قائمة ال 26 لاعبا.

وفي إطار استعدادات المنتخب الوطني لكأس العالم بقطر، ستخوض العناصر الوطنية يوم 17 نونبر الجاري بالإمارات العربية المتحدة، مباراة ودية أمام منتخب جورجيا.

وستجرى هذه المباراة بداية من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (الخامسة بعد الزوال بالتوقيت المغربي) ، لينتقل بعد ذلك المنتخب الوطني إلى قطر لمواصلة الاستعدادات لنهائيات كأس العالم.

يذكر أن قرعة نهائيات كأس العالم قطر 2022 ، قد وضعت المنتخب الوطني في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا.