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الصباح الفني

فن‭ ‬الفيديو‭ ‬يتواصل‭ ‬بالبيضاء

منذ 4 دقائق
ملصق‭ ‬الدورة‭                     (‬خاص‭)‬
تتواصل‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬غد‭ (‬السبت‭) ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬والعشرين‭ ‬للمهرجان‭ ‬الدولي‭ ‬لفن‭ ‬الفيديو‭ ‬للدار‭ ‬البيضاء‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭: “‬هجرة‭ ‬الفنون‭ ‬إلى‭ ‬الميتافيرس‭” ‬التي‭ ‬انطلقت،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي،‭ ‬بمسرح‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭. ‬ وتسعى‭ ‬هذه‭ ‬التظاهرة،‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬كلية‭ ‬الآداب‭ ‬والعلوم‭ ‬الإنسانية‭ ‬بنمسيك‭ – ‬جامعة‭ ‬الحسن‭ ‬الثاني‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬استمرارا‭ ‬لمشروع‭أكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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