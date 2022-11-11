الصباح الفني
فن الفيديو يتواصل بالبيضاء
تتواصل إلى غاية غد (السبت) فعاليات الدورة الثامنة والعشرين للمهرجان الدولي لفن الفيديو للدار البيضاء تحت شعار: “هجرة الفنون إلى الميتافيرس” التي انطلقت، الثلاثاء الماضي، بمسرح محمد السادس. وتسعى هذه التظاهرة، التي تنظمها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك – جامعة الحسن الثاني أن تكون استمرارا لمشروعأكمل القراءة »
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