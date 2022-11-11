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الرياضة

الجيش بالمجموعات بعد 16 سنة

منذ 6 دقائق
انتصر على دجوليبا برباعية والجمهور يواصل الإبداع عاد الجيش الملكي إلى دور المجموعات من مسابقة كأس “كاف”، عقب انتصاره على دجوليبا المالي بأربعة أهداف لصفر، أول أمس (الأربعاء)، بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، لحساب إياب الدور الفاصل. وسبق للفريق العسكري العودة بالتعادل (0أكمل القراءة »

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