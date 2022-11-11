الرياضة
احتجاجات ببركان بعد الإقصاء
بنشيخة: حان وقت التغيير وأتمنى التوفيق للفريق فشل نهضة بركان لكرة القدم في تحقيق بطاقة التأهل إلى دور المجموعات من منافسات كأس الكنفدرالية الإفريقية، بعدما ودع المسابقة أمام المنستير التونسي، في المباراة التي جمعتهما، مساء أول أمس (الأربعاء)، بالملعب البلدي ببركان، والتي انتهت بالتعادل دون أهداف. وتفوقأكمل القراءة »
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