الرياضة
هل نشاهد المونديال مجانا؟
التلفزيون قدم عرضا لقي تجاوبا من القناة الناقلة للمونديال حصريا علمت “الصباح” أن المفاوضات بين التلفزيون المغربي و”بي إن سبور” الرياضية القطرية، من أجل بث مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم، أرضيا، تسير في الطريق الصحيح، ويمكن أن تسفر في الأيام القليلة المقبلة عن اتفاق نهائي. وقدمأكمل القراءة »
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