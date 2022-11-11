اذاعة وتلفزيون
حفل التسامح بأكادير
يعود حفل التسامح ليلتقي بجمهوره، يوم غد (السبت) بشاطئ أكادير، من خلال حفل مباشر وتسجيل تلفزيوني سيبث على باقة من القنوات التلفزيونية بالمغرب وفرنسا وبعض الدول الأخرى. وسيشهد حفل التسامح مشاركة فنانين مغاربة وفرنسيين في سهرة يحييها باتريكبروييل، وجيمس كلاوديو كابيو، ومنال، وآبي، وكرستوف ويليم، وريدسا، وشيمانأكمل القراءة »
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