اذاعة وتلفزيون
حقوق المؤلفين: هكذا نوزع المستحقات على الفنانين
دلال المحمدي العلوي قالت إن مستغلي المصنفات الأدبية والفنية ملزمون بتقديم معلومات واضحة كشفت دلال المحمدي العلوي، مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، بعض تفاصيل عمل المكتب، بعد تداول مقطع فيديو لأمين رغيب، المدون والخبير في الأمن المعلوماتي، نشره على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تساءل فيهأكمل القراءة »
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