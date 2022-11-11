مجتمع
صفقات تغذية تهدد بتجويع تلاميذ
انتبه وزير التربية الوطنية الحالي، في بداية تقلده منصب الوزير الوصي، إلى مجموعة من الاختلالات من بينها المطعمة المدرسية، إذ أمر المديرين الإقليميين والجهويين في مذكرة رسمية، إلى تحسين جودة الإطعام المدرسي، غير أن تفويض هذه الخدمة إلى شركات معينة، جعل وجبات التلاميذ تصطدم بجشع مسيريها، وتحقيقأكمل القراءة »
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