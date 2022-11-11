حوادث
إيداع مغتصب قاصر سجن طنجة
أحال الوكيل العام لدى استئنافية طنجة، الثلاثاء الماضي، شابا عشرينيا يشتبه تورطه في جريمة التغرير بقاصر تبلغ من العمر 16 سنة، والاعتداء عليها جنسيا بطريقة شاذة، على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، الذي أمر بإيداعه السجن المحلي بالمدينة، وحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق، إلى حين استنطاقه ابتدائيا وإحالتهأكمل القراءة »
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