مجتمع
450 مليون دولار كلفة الفيضانات
تقرير البنك الدولي قال إن المغرب يقترب بسرعة من الحد المطلق لندرة المياه أفاد تقرير حديث للبنك الدولي، أن تغير المناخ يشكل تهديدا خطيرا للنمو الاقتصادي في المغرب ولإمكانياته البشرية، ولكن مع وجود الاستثمارات والسياسات الصحيحة، يصبح تحقيق مستقبل أكثر استدامة أمرا ممكنا. وحدد التقرير في مقاربتهأكمل القراءة »
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