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مجتمع

450 مليون دولار كلفة الفيضانات

منذ 9 ثواني
Residents in a village in the Moroccan region of Sidi Allal Tazi, 160 kms north of Rabat, salvage their belongings on January 11, 2009 from floods following heavy rainfall in the region. AFP PHOTO / ABDELHAK SENNA (Photo credit should read ABDELHAK SENNA/AFP/Getty Images)
تقرير البنك الدولي قال إن المغرب يقترب بسرعة من الحد المطلق لندرة المياه أفاد تقرير حديث للبنك الدولي، أن تغير المناخ يشكل تهديدا خطيرا للنمو الاقتصادي في المغرب ولإمكانياته البشرية، ولكن مع وجود الاستثمارات والسياسات الصحيحة، يصبح تحقيق مستقبل أكثر استدامة أمرا ممكنا. وحدد التقرير في مقاربتهأكمل القراءة »

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منذ 9 ثواني


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