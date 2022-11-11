أســــــرة
رقــــــــم: 5 عوامل
يؤكد الأطباء أن مشكل تشتت النظر له خمسة عوامل خطر عند فئات معينة من الأشخاص، وأولها الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من الإصابة بقصر النظر، أي يلعب العامل الوراثي في إصابتهم به دورا مهما. أما ثاني فئة فهي النساء، إذ يعتبرن أكثر عرضة من الرجال للإصابة بقصر النظرأكمل القراءة »
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