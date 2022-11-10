ملف الصباح
سوق مربحة
تنافس حول تجنيد تلاميذ للوساطة بين المدمنين والبائعين تحول محيط المدارس إلى سوق مربحة لمروجي المخدرات، إذ بلغ السباق على احتكارها بين المتنافسين حد تجنيد تلاميذ للوساطة بين المدمنين والبائعين بالتقسيط. وأظهرت عمليات أمنية أنجزت في عدد من المدن اختراق الجانحين من مروجي مختلف أنواع المخدرات والأقراصأكمل القراءة »
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