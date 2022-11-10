مجتمع
عيـن الشـق… مقبـرة “الـردم”
أكوام مخلفات البناء تخنق الشوارع الخلفية والأزقة الداخلية وشركات النظافة ترفض جمعها بدأت تتعاظم أكوام الهدم في الشوارع الخلفية والأزقة الداخلية في عين الشق بالبيضاء، وفي الوقت الذي تجمع فيه النفايات المنزلية بشكل دوري من قبل شاحنات مخصصة لذلك، تتكاثر مخلفات أوراش البناء المرخصة والسرية، إلى أنأكمل القراءة »
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