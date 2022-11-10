ملف الصباح
عقوبات تصل إلى 20 سنة
هدد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مروجي المخدرات أمام المدارس، ب20 سنة حبسا نافذا، في التعديل القانوني المزمع القيام به في المستقبل القريب. وأوضح وزير العدل، في تصريح بالبرلمان، جوابا عن سؤال تقدم به فريق الأصالة المعاصرة، أنه لن يتساهل مع استهداف الأطفال، وأن الإجراءات الحكومية المتعلقةأكمل القراءة »
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