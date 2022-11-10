ملف الصباح
محيط المدارس… صناعة “التبويقة”
“بزناسة” يستغلون التلاميذ في ترويج الممنوعات ويبيعونهم جميع أنواع المخدرات تحول محيط المدارس، في السنوات الأخيرة، إلى فضاء يعرف نشاطا متزايدا لمروجي جميع أنواع المخدرات، الذين أصبحوا يستغلونه من أجل تسويق بضاعتهم لدى نوع مختلف من الزبائن والضحايا، كلهم من التلاميذ الذين يرسلهم أولياء أمورهم من أجلأكمل القراءة »
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