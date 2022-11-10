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مجتمع

احتقان بقطاع الإسكان

منذ 13 ثانية
سجلت نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل أن الوضع داخل قطاع الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، يتسم بالاحتقان والتوتر، بسبب ما أسمته تجميد الحوار الاجتماعي القطاعي، والتفاعل السلبي للإدارة مع ملفاتها المطلبية. وأكدت مصادر من النقابة بالمصالح المركزية للوزارة أن الاحتقان يسود عموم الموظفين بقطاع الإسكان، بسبب كيل بعض المسؤولينأكمل القراءة »

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منذ 13 ثانية


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