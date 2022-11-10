مجتمع
“ليدك” تعزز شبكاتها بالبيضاء
تشهد مجموعة من المناطق التابعة للمجال الترابي لسيدي البرنوصي إنجاز مشاريع خاصة بتقوية شبكة الماء الشروب, كما هو الشأن بالنسبة إلى الأشغال التي تنجز بحي الأمل 1. وتشمل هذه العملية تجديد وتقوية 1350 مترا طوليا من شبكة الماء بقناة قطرها 110 أمتار، إضافة إلى تجديد وتقوية 250أكمل القراءة »
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