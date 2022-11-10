مجتمع
المقاولات الصغرى تشكو الضغط الضريبي
التحقت الهيأة المغربية للمقاولات، وهي تكتل مهني يمثل المقاولات الصغرى والشركات الصغيرة جدا، بجبهة الرافضين للتدابير الضريبية التي حملها مشروع القانون المالي 2023، إذ سارعت إلى الترافع لدى الفرق البرلمانية عن التعديلات التي تراها ضرورية لحماية مصالحها. واختارت الهيأة توجيه مذكرة تعديلات إلى أربعة فرق برلمانية بمجلسأكمل القراءة »
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