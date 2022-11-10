حوادث
“أكباش انتخابية” بقسم جرائم الأموال
“حولي العيد” ورشوة بثمانية ملايين يجران برلمانيا ورئيس المضيق سابقا وزوجته لردهات المحاكم وصلت قضية توزيع أكباش العيد على الناخبين لاستمالة أصواتهم، إلى غرفة جرائم الأموال الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، التي عرضت ملف برلماني ورئيس بلدية المضيق سابقا رفقة زوجته، الاثنين الماضي أمامأكمل القراءة »
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