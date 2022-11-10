مسؤولية مشتركة

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3 أسئلة إلى * مهدي علوي أمراني < مع الأسف، هناك سوق لترويج المخدرات باتت تستهدف تلاميذ المؤسسات التعليمية في شتى المدن. وضحايا هذه الشبكات المختصة في بيع مواد مخدرة تضر بالصحة النفسية والعقلية للتلاميذ لا تستهدف فقط أبناء فئة معينة لديها إمكانيات لاقتناء أنواع كثيرة منهاأكمل القراءة »
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