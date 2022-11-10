ملف الصباح
المقاربة الزجرية لا تكفي
حملات أمنية موسمية تتم في غياب الأسر والأطر التربوية والجمعيات ودور الشباب كثيرة هي الحملات الأمنية التي تقوم بها الوحدات الشرطية المكلفة بمحاربة الجريمة، سيما فرق محاربة المخدرات والفرق الخاصة بتثبيت الأمن، في الساعات الأخيرة من إغلاق المؤسسات العمومية أبوابها. وتبقى الحملات “موسمية” بمحيط المدارس، وفي حالاتأكمل القراءة »
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