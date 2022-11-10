حوادث
“بيدوفيل” يبيع أفلاما إباحية للأطفال
تعاون أمني دولي مكن من اعتقاله والأبحاث جارية لكشف شركائه تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من الحد من نشاط إجرامي يستهدف الأطفال من خلال الأفلام الإباحية، إذ اعتقلت، الاثنين الماضي، مشتبها في تورطه في حيازة وترويج محتويات رقمية ذات طابع إباحي خاصة بالأطفال. المشتبه فيه يبلغأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا