fbpx
حوادث

“بيدوفيل” يبيع أفلاما إباحية للأطفال

منذ 25 ثانية
Colombian Girl-cam model Rebecca performs during a webcam session at her apartment apartment in Medellin, Colombia on April 11, 2020. - Eroticism and sex online are no longer enough. In confinement due to the pandemic, Colombian webcamers now spend more time listening and offering advice of all kinds to clients who do not know how to deal with the lockdown. (Photo by JOAQUIN SARMIENTO / AFP)
تعاون أمني دولي مكن من اعتقاله والأبحاث جارية لكشف شركائه تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من الحد من نشاط إجرامي يستهدف الأطفال من خلال الأفلام الإباحية، إذ اعتقلت، الاثنين الماضي، مشتبها في تورطه في حيازة وترويج محتويات رقمية ذات طابع إباحي خاصة بالأطفال. المشتبه فيه يبلغأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 25 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى