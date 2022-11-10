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فضاءات آمنة لترويج “بوفا”

منذ 12 ثانية
Re-enactment of heroin user burning heroin on spoon, Heroin is a narcotic drug which is also used for medical purposes as a strong painkiller. Heroin is a white brownish powder that can be smoked, sniffed or dissolved in water and injected. It produces sensations of warmth, calmness and drowsiness. Long-term use induces the need for greater amounts of the drug in order to have the same effect. Sudden withdrawal of the drug produces symptoms such as shivering, abdominal cramps, diarrhea, vomiting, sleeplessness and restlessness. Infections are commonly spread by sharing needles. (Photo by Universal Images Group via Getty Images)
أسر مستاءة وتلاميذ مدمنون وشبكات تترصد ضحاياها لم تعد “الشيشة” وحدها ما تترصد تلاميذ المؤسسات التعليمية، إذ نافس امتدادها في محيط المؤسسات مخدر جديد يدعى “بوفا”، الذي يتم إعداده وطبخه على “نار هادئة”، ومزجه مع كمية من “الأمونياك”، إلى أن يصبح على شكل “حجرة”، أو “کریستال”، حسبأكمل القراءة »

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منذ 12 ثانية


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