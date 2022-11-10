ملف الصباح
فضاءات آمنة لترويج “بوفا”
أسر مستاءة وتلاميذ مدمنون وشبكات تترصد ضحاياها لم تعد “الشيشة” وحدها ما تترصد تلاميذ المؤسسات التعليمية، إذ نافس امتدادها في محيط المؤسسات مخدر جديد يدعى “بوفا”، الذي يتم إعداده وطبخه على “نار هادئة”، ومزجه مع كمية من “الأمونياك”، إلى أن يصبح على شكل “حجرة”، أو “کریستال”، حسبأكمل القراءة »
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