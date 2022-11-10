الأولى
تحت الدف
لم تكن مواكبة سلطات الوصاية في مستوى صرامة المقتضيات الواردة في دورية وزير الداخلية المتعلقة بتضارب المصالح، إذ تمكن منتخبون من إيجاد أساليب مبتكرة للتحايل على مساطر الاستفادة من عقود تفويت عقارات جماعية باستبدال أسمائهم بأسماء أقاربهم. وتفوت هذه الممارسات “الريعية” مداخيل مهمة على خزائن الجماعات، بالنظرأكمل القراءة »
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