الأولى
احتجاجات المحامين تحرم المتقاضين من المحاكمات
تأزيم وضعية الأبرياء والمستثمرين وتأجيل جلسات الجنايات إلى أشهر احتج محامون أمام البرلمان بالرباط، وفي محكمة الاستئناف بالبيضاء أجهشت امرأة مسنة بالبكاء حرقة على ابنها المعتقل، إذ ظلت تلوح بتنازل الطرف المدني من أجل إطلاق سراحه، إلا أن غياب المحامي دفع هيأة المحكمة إلى تأجيل الملف ثلاثةأكمل القراءة »
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