الأولى
محاكمة “كوميسير” بالرشوة والتزوير
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش، أول أمس (الثلاثاء)، ملف عميد شرطة متابع بـ”التزوير في وثيقة رسمية واستعمالها وتزييف أوراق مطبوعة العنوان، تستعمل في الادارات العامة، واستعمالها وتزييف خاتم لإحدى السلطات واستعماله والنصب”، إلى دجنبر المقبل. واضطرت المحكمة إلى التأجيل لاستدعاء شاهد وتبليغ المتهم، الذي ارتكب الأفعال الإجراميةأكمل القراءة »
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