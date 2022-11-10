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إطلاق عملة رقمية مغربية

منذ 11 ثانية
الجواهري قال إن الإعداد القانوني وصل مراحل متقدمة بتنسيق مع صندوق النقد الدولي أفاد عبد اللطيف الجواهري، أمس (الأربعاء)، خلال كلمته الافتتاحية في الندوة الدولية حول التحول الرقمي بين التقنين والمنافسة بمراكش، أن الترتيبات القانونية المتعلقة بتداول العملة الرقمية بالمغرب وصلت مراحل متقدمة، مشيرا إلى أن بنكأكمل القراءة »

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منذ 11 ثانية


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