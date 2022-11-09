الصباح الـتـربـوي
“السوايع”… شر لا بد منه
حمى استقطاب التلاميذ وفضاءات غير لائقة وابتزاز مادي للآباء والأمهات لم يعد الحديث يقتصر على مدى قانونية، أو جدوى الساعات الإضافية داخل المؤسسات التعليمية والأسر المغربية، لكنه انتقل اليوم إلى ما هو أبعد من ذلك، ليشمل ظروف تقديم هذه “السوايع” وفضاءات استقبال التلاميذ وشروط الاستقطاب والضغوطات التيأكمل القراءة »
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