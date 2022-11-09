الأولى
“كريديات” بـ2600 مليار تغرق الجماعات
أموال مستحقة لصندوق التجهيز الجماعي وأداءات 2022 وصلت إلى 180 مليارا لتمويل 140 مشروعا توصل صندوق التجهيز الجماعي، المؤسسة المالية العمومية المتخصصة في تمويل الجماعات الترابية والمجموعات التابعة لها، بطلبات قروض تجاوزت 260 مليارا حتى نهاية شتنبر 2022، أي بعد انتهاء المكاتب المسيرة وأجهزتها الأخرى من ترتيبأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا