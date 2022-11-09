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الميراوي: أبناء أثرياء استفادوا من المنحة
وزير التعليم العالي دعا إلى إحداث صندوق وطني لتعميم المنحة وتأسف لتقاعد أساتذة انتقد برلمانيون، من الأغلبية والمعارضة، طريقة توزيع المنح الجامعية، وتراجع عدد المستفيدين منها في كل إقليم على حدة، بنسب تراوحت بين 20 في المائة و60، واتهموا الحكومة بالكذب، وذلك في جلسة محاسبة الوزراء بمجلسأكمل القراءة »
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