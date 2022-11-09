الصباح الـتـربـوي
بنلعيدي: كفى من العبث
< أعتقد أن طرق الاستقطاب التي تلجأ إليها بعض الأطر التربوية مرفوضة، لأن هاجس الربح المادي هو الذي يتحكم فيها، ولا تتعامل فيها مع التلميذ من منطلق منطق التعلمات، بل تتعامل معه بمنطلق الوضعية الاجتماعية وخصوصا المادية. وهو ما جعل عددا كبيرا مع الأسف، من نساء ورجالأكمل القراءة »
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