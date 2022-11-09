الأولى
تحت الدف
سيكون من الأفضل، في المناسبات المقبلة، أن يحث وزير الداخلية رؤساء الجماعات والمنتخبين على “الإفراط” في نفقات السفر وتبذير المال العام في النقل والحفلات والسهرات واستعمال سيارات الخدمة لأغراض شخصية، حتى يتصرف هؤلاء عكس ذلك. فلن يخسر عبد الوافي لفتيت شيئا إذا جرب هذه “الوصفة”، حتى يضمنأكمل القراءة »
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