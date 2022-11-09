حوار
لا علاج بـ “الكيف” دون تجارب
الأستاذ والباحث بجراف قال إن بلادنا يمكن أن تكون سباقة لتطوير أدوية في المجال وتسويقها دوليا أكد سعيد بجراف، الأستاذ بكلية الطب والصيدلة، أن مشاريع البحث العلمي في مجال الاستعمالات الطبية والعلاجية للقنب الهندي، ناتجة فقط عن مبادرات فردية للباحثين، علما أن هناك طاقات كبيرة كامنة يمكنأكمل القراءة »
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