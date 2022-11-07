وطنية
مراجعة برلمانية للعلاقات مع فرنسا
المالكي أكد توجه المغرب نحو توطيد التعاون الإفريقي وإرساء الاستقرار في حوض المتوسط وضع حبيب المالكي، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الفرنسية بمجلس النواب، معالم طريق العلاقة بين البلدين في أفق رفع طيف الالتباس الذي عكر صفو محور الرباط باريس في الآونة الأخيرة. وترأس المالكي مباحثات بينأكمل القراءة »
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