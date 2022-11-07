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الرياضة

الدشيرة يعجز عن الفوز بميدانه

منذ دقيقتين
عجز أولمبيك الدشيرة عن تخطي الاتفاق الرياضي المراكشي، وتعادل معه دون أهداف، في المباراة التي جرت على أرضية ملعب أحمد فانا بالدشيرة، لحساب الجولة التاسعة من بطولة القسم الثاني، أول أمس (السبت)، وحافظ الفريقان بهذا التعادل على الرتبة الرابعة برصيد 13 نقطة. وكان الدشيرة يمني النفس بثلاثأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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