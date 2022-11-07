الرياضة
الدشيرة يعجز عن الفوز بميدانه
عجز أولمبيك الدشيرة عن تخطي الاتفاق الرياضي المراكشي، وتعادل معه دون أهداف، في المباراة التي جرت على أرضية ملعب أحمد فانا بالدشيرة، لحساب الجولة التاسعة من بطولة القسم الثاني، أول أمس (السبت)، وحافظ الفريقان بهذا التعادل على الرتبة الرابعة برصيد 13 نقطة. وكان الدشيرة يمني النفس بثلاثأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا