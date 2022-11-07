الصباح الفني
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ميكانيكي يستبدل عينه بمصباح لقيت خطوة المهندس والميكانيكي، بريان ستانلي، باستبدال عينه بمصباح قوي شهرة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، سيما بعدما نشر فيديو على منصة “تيك توك” يعرض فيها قوة مصباح عين “سايبورغ”، التي يمتلكها على طراز شخصية فيلم المدمر “تيرميناتور”، التي تستطيع إضاءة غرفة بأكملها.أكمل القراءة »
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