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الصباح الفني

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منذ 19 ثانية
ميكانيكي‭ ‬يستبدل‭ ‬عينه‭ ‬بمصباح لقيت‭ ‬خطوة‭ ‬المهندس‭ ‬والميكانيكي،‭ ‬بريان‭ ‬ستانلي،‭ ‬باستبدال‭ ‬عينه‭ ‬بمصباح‭ ‬قوي‭ ‬شهرة‭ ‬واسعة‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬سيما‭ ‬بعدما‭ ‬نشر‭ ‬فيديو‭ ‬على‭ ‬منصة‭ “‬تيك‭ ‬توك‭” ‬يعرض‭ ‬فيها‭ ‬قوة‭ ‬مصباح‭ ‬عين‭ “‬سايبورغ‭”‬،‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها‭ ‬على‭ ‬طراز‭ ‬شخصية‭ ‬فيلم‭ ‬المدمر‭ “‬تيرميناتور‭”‬،‭ ‬التي‭ ‬تستطيع‭ ‬إضاءة‭ ‬غرفة‭ ‬بأكملها‭.أكمل القراءة »

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منذ 19 ثانية


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