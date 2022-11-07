الرياضة
برشيد يزحف نحو الصدارة
أضاف يوسفية برشيد ثلاث نقاط مهمة إلى رصيده، عندما فاز على الاتحاد الزموري للخميسات، بهدفين لصفر، خلال المباراة التي أقيمت أول أمس (السبت)، بالملعب البلدي ببرشيد، لحساب الدورة التاسعة من بطولة القسم الثاني. وسجل ثنائية يوسفية برشيد، محمد فكري في الدقيقة 30، رافعا رصيده التهديفي إلى ثلاثة،أكمل القراءة »
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