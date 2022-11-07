الرياضة
الرخص تلغي مباراة بالهواة
احتج المكتب المسير للنادي البلدي لورزازات على منع فريقه من إجراء مباراته أمام مضيفه نجوم أوسرد، في إطار الدورة السابعة من بطولة القسم الأول هواة، التي كانت مبرمجة أول أمس (السبت) بالملعب البلدي للداخلة. وعبرت إدارة الفريق الورزازي عن غضبها في الرسالة الاحتجاجية إلى رئيس عصبة هواة،أكمل القراءة »
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