الرياضة
اعتقالات وفوضى في مباراة الرجاء والسوالم
الأمن تفادى فاجعة وعلامات استفهام حول الملعب والجمهور يواصل خطف الأضواء تفادى الأمن فاجعة بملعب البشير بالمحمدية، على هامش مباراة شباب السوالم والرجاء، أول أمس (السبت)، ضمن الدورة الثامنة من بطولة القسم الأول. وانتهت المباراة بفوز الرجاء بأربعة أهداف لواحد، سجلها محمد النهيري من ضربة جزاء، ومحمدأكمل القراءة »
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